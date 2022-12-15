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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 1300 فرصة عمل وفرها ملتقى التوظيف الثالث في الأحساء تحت شعار «طاقات صناعية 2022» الذي نظمه المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء بالتعاون مع غرفة الأحساء وشركة سابك ممثلة في مبادرة «نساند» ومكتب الضمان الاجتماعي «تمكين»، بمقر المعهد بمدينة الهفوف، بحضور رئيس مجلس غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى وقيادات المنشآت التدريبية بالأحساء.

وشارك في الملتقى 14جهة توظيف من الشركات والمؤسسات بالمنطقة التي وفرت 1300 فرصة وظيفية للذكور والإناث في مختلف التخصصات، وقد وصل عدد المتقدمين والمتقدمات إلى 2500 من خلال التسجيل في الرابط الالكتروني الخاص بالملتقى.

وبحسب مؤشرات التنسيق الوظيفي للفصل التدريبي الأول على مستوى المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية وصل عدد الفرص الوظيفية إلى 4357 من خلال إقامة 11 لقاء توظيف، كما تم تنفيذ 14 برنامج لتهيئة الخريجين لسوق العمل و15 لقاء مع مديري الموارد البشرية في قطاعات الصناعة والأعمال.