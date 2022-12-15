شكرا لقرائتكم خبر المركزي السعودي يرفع الفائدة 7 مرات في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع البنك المركزي السعودي «ساما» أسعار الفائدة للمرة السابعة هذا العام، بالتزامن مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة على الدولار، وذلك لارتباط الريال بالعملة الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن المركزي السعودي فقد قرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00 %، كما رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50 %، ويأتي هذا القرار اتساقا مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

و»الريبو» مصطلح يعني إعادة خيار الشراء بين البنك المركزي والبنوك، ويعتبر شكلا من أشكال الاقتراض قصير الأمد، أما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي»، فهو سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي.

ويأتي قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة عقب قرار لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، موافقا بذلك توقعات السوق. وقال الاحتياطي في بيان عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تتراوح بين 4.25% إلى 4.50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007. وأشار الفيدرالي في بيان له إلى أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة ستتجاوز 5%.

ويعد قرار رفع سعر الفائدة الذي أقره الفيدرالي، سابع تغيير منذ مطلع 2022، بعد أن تم رفع الفائدة في أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر.