شكرا لقرائتكم خبر روشن تتفق مع العقارية لبناء فلل في مشروع سدرة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «روشن»، اتفاقية مع الشركة العقارية، لبناء فلل ضمن مشروع «سدرة» السكني الواقع في الرياض، بقيمة 323.7 مليون ريال.

وأعلنت عن شرائها قطعة أرض بقيمة 142 مليون ريال في وقت مبكر من هذا العام لاستخدامها في أعمال التطوير والتشييد عبر إنشاء مجتمعات متنوعة، لتطوير شمال مدينة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة روشن ديفيد جروفر «تعد الشراكات الاستراتيجية إحدى الركائز المهمة لتحقيق أهداف شركتنا ومن هذا المنطلق جاءت اتفاقيتنا مع شركة العقارية لنتمكن من تحقيق الهدف المتمثل في تعزيز الجهود الحكومية الرامية لزيادة ملكية الأفراد للمساكن وتطوير القطاع العقاري الوطني».

وبين أن «روشن» أسهمت في توفير نمط حياة مختلف محليا من خلال الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مع كبريات الجهات الاستشارية وشركات المقاولات والمقاولين والموردين، مؤكدا أن عملاءها سينالون أفضل المنتجات والخدمات، يساندها في ذلك برنامج الشراكة الشامل الخاص بها، الذي يقوم على تعزيز الاقتصاد والقطاع العقاري الوطني من خلال تأمين فرص الاستثمار، وتطوير سلاسل التوريد وخلق المزيد من فرص العمل.

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة العقارية إبراهيم العلوان، أن الشراكات الاستراتيجية تعد من أهم العوامل التي تسهم في تحقيق النمو والتطور للجميع، وخاصة في المجال العقاري.

ويعد مشروع «سدرة « السكني أول مشروع تنجزه شركة روشن في المملكة، وتقوم بتسليمه قبل التاريخ المحدد له، ومن المقرر أن يؤوي المشروع عند اكتماله 130 ألف ساكن ضمن الأحياء السكنية التي يضمها بما تشتمل عليه من خدمات وبنية تحتية تعزز من أسلوب الحياة الراقي والمتوازن الذي يحقق جميع الاحتياجات لقاطنيه كمسارات مشي الأفراد والطرق المخصصة للدراجات الهوائية والمتنزهات والمراكز الرياضية والتعليمية والتجارية، والمقاهي، والمطاعم، والمساجد.

وضمت اتفاقية البيع والشراء، شركتين رائدتين في القطاع العقاري في المملكة، وهما شركة روشن، والشركة العقارية السعودية «روشن» وهي شركة تطوير عقاري وطنية، تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، تعمل على تعزيز جودة حياة المواطنين، من خلال تصميم وتطوير الأحياء السكنية بمعايير عالية الجودة، وفق تصاميم حضرية حديثة مستلهمة من التراث السعودي الأصيل.