تشكيل مجلس الأعمال السعودي الصيني

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وأوضح العجلان، أن العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية تحظى باهتمام كبير في أجندة عمل اتحاد الغرف السعودية انطلاقا من أهميتها وبعدها الاستراتيجي والدعم الكبير الذي تقدمه القيادتان السعودية والصينية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، فيما تعد المملكة أكبر شريك للصين في غرب آسيا وشمال أفريقيا، مبينا أن المجلس سيعمل في دورته الجديدة على استقطاب الاستثمارات الصينية الضخمة للمملكة وفتح آفاق للشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال بالبلدين بالتركيز على القطاعات المستهدفة في رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ في عام 2021م 304.3 مليارات ريال مقابل 221.6 مليار ريال في عام 2020م، مرتفعا بنسبة 37%، وفي ذات العام ارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين 59% والواردات بنسبة 12%.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي الصيني في دورته الجديدة (1444 - 1448)، وتسمية محمد العجلان رئيسا للمجلس، وكل من أحمد الكريديس وأنس الفدا نائبين للرئيس.وأوضح العجلان، أن العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية تحظى باهتمام كبير في أجندة عمل اتحاد الغرف السعودية انطلاقا من أهميتها وبعدها الاستراتيجي والدعم الكبير الذي تقدمه القيادتان السعودية والصينية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، فيما تعد المملكة أكبر شريك للصين في غرب آسيا وشمال أفريقيا، مبينا أن المجلس سيعمل في دورته الجديدة على استقطاب الاستثمارات الصينية الضخمة للمملكة وفتح آفاق للشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال بالبلدين بالتركيز على القطاعات المستهدفة في رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ في عام 2021م 304.3 مليارات ريال مقابل 221.6 مليار ريال في عام 2020م، مرتفعا بنسبة 37%، وفي ذات العام ارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين 59% والواردات بنسبة 12%.

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