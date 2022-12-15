شكرا لقرائتكم خبر 44 مصنعا بأساليب البناء الحديث في المملكة بطاقة إنتاجية 25 ألف وحدة سنويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، أنه يوجد حاليا 44 مصنعا بأساليب البناء الحديث موزعة في مختلف مناطق المملكة بطاقة إنتاجية تتجاوز 25 ألف وحدة سنويا، حيث تم دعمها من خلال مبادرة البناء الحديث وتقنياته التي تبنتها الوزارة، بهدف نقل الجهد من موقع الإنشاءات إلى المصنع لتهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب الشباب والشابات السعوديين، كما تم تمويل 22 مصنعا بطاقة إنتاجية تتجاوز 27 ألف وحدة سنويا للدخول في قطاع التشييد والبناء.

وأوضح البدير في افتتاح المؤتمر مؤتمر تقنية البناء 2022، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن المبادرة تستهدف في استراتيجيتها الجديدة إنشاء من 80 إلى 90 مصنعا خلال السنوات الخمس المقبلة في تقنيات البناء، والتي ستوفر أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في كل سلسلة الإمداد من التصميم إلى التركيب مرورا بالتصنيع، لتصبح المملكة العربية السعودية رائدة في مجال البناء الحديث عالميا.

وتضمنت أعمال المؤتمر مشاركة أكثر من 60 متحدثا وخبيرا يمثلون مؤسسات رائدة على مستوى العالم، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات من بينها ممارسات الصناعة المتغيرة كالتحول الرقمي، والتوائم الرقمية، والبناء الافتراضي، وأساليب البناء الحديثة، والميتافيرس، وطرق إزالة الكربون من البيئة المبنية، ونظام المعلومات الجغرافية، وأتمتة التصميم وغيره، إضافة إلى استعراض عدة تجارب حقيقية منفذة لأكثر من 10 تخصصات رقمية بداية من إنترنت الأشياء وصولا إلى التعلم الآلي وميتافيرس.

وصاحب الافتتاح توزيع جوائز التميز في قطاع المقاولات التي تعد واحدة من المبادرات التي أطلقتها الهيئة السعودية للمقاولين بهدف تكريم أفضل ممارسات الابتكار ونماذج التميز في قطاع المقاولات.

وشارك في هذا الحدث أكثر من 500 رائد محلي وعالمي في مجال الهندسة والبناء بأفكارهم وآرائهم مقدمين حلولا رقمية من شأنها المساعدة في عمليات تصميم وبناء وتشغيل العديد من المشاريع المحلية والعالمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة مع التركيز على تحسين عملية الاستدامة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر أن هذا الحدث يشكل جسرا معرفيا يربط بين الخبراء والمهتمين ويسهم في إحداث أثر إيجابي مهم في القطاع، مؤكدا سعي الهيئة المستمر في دعم القطاع والعاملين فيه من خلال العديد من المبادرات ومنها تكريم المتميزين وتشجيعهم على مواصلة الإبداع والابتكار في شتى المجالات ذات الصلة بقطاع المقاولات.