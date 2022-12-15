شكرا لقرائتكم خبر «سال السعودية» تحصل على رخصة تقديم خدمات أرضية لطائرات الركاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت الهيئة العامة للطيران المدني رخصة تقديم الخدمات الأرضية في مطارات المملكة لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية؛ وفقا للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران؛ لتسهم في تحسين الأداء وتطوير المطارات بالمملكة، ورفع كفاءتها التشغيلية، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمستفيدين.

وأعرب العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية فيصل البداح، عن شكره وتقديره للهيئة العامة للطيران المدني لمنح شركة سال هذه الرخصة التي تمثل دافعا قويا وحافزا مهما للشركة لمواصلة تميزها في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة.

وقال البداح «إن حصولنا على هذه الرخصة يؤكد خبرة سال المتميزة في الخدمات الأرضية لطائرات الشحن، والنجاحات والإنجازات البارزة التي ظلت تحققها في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة داخل المطارات في المملكة، وجهودها في بناء شبكة واسعة تربط المطارات الداخلية، والموانئ البحرية، ومراكز النقل البري، لتطوير ونمو هذا القطاع الحيوي المهم، وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وفقا لتوجهات رؤية المملكة 2030».

وستقوم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، بموجب هذه الرخصة بتقديم خدمات أرضية لطائرات الركاب، والإشراف على الأراضي في المطارات، وخدمات التعامل مع المسافرين، وخدمات مناولة الأمتعة،

بالإضافة إلى خدمات المناولة في منطقة الأرصفة وسلالم الطائرة.