«سار» أفضل جهة عمل في الشرق الأوسط بين 120 متنافسا

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ووصف الرئيس التنفيذي لـ»سار» الدكتور بشار المالك هذا الفوز بالحدث المهم والمميز على صعيد مسيرة «سار»، كونه يعكس جهود الخطوط الحديدية السعودية المبذولة لتطوير بيئة العمل الداخلية، وتعزيزها وفق أفضل المعايير التشغيلية، والخيارات الجاذبة، بهدف توفير أعلى درجات التحفيز لكل منسوبينا.وأوضح مدير عام الموارد البشرية ودعم الأعمال لدى «سار» عبدالرحمن تركستاني أن هذا الإنجاز يأتي ليثبت مدى صحة رؤية «سار» التنظيمية لبيئة العمل الداخلية، مفيدا أن ذلك جاء نتيجة الاستثمار بالكثير من الوقت والجهد على مدى السنوات الماضية للوصول إلى هذا المستوى المعياري المشرف، مؤكدا مدى حرص إدارة الخطوط الحديدية السعودية على مواصلة ذات النهج بهدف تحقيق المزيد من تميز الأداء.
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