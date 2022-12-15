الالكترونيات المتقدمة تحصل على المستوى الخامس لمعهد CMMI

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وتأتي هذه الشهادة تأكيدا على التزام شركة الالكترونيات المتقدمة بتطبيق المعايير العالمية، خلال التحسين المستمر والمرونة الكافية في تلبية احتياجات العملاء، وبذلك تصبح الشركة الأولى على مستوى المملكة التي تحصل على هذا التصنيف المرتفع (المستوى الخامس)، لتتوج جهودها الحثيثة والمتواصلة نحو تعزيز قدراتها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.وقال الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة، المهندس زياد المسلم «يعد الحصول على هذه الشهادة اعترافا بالقدرات المتميزة التي تمتلكها شركة الالكترونيات المتقدمة في مجال تطوير الأنظمة والمنتجات التقنية، وإثراءً لسجلنا الريادي في مختلف الصناعات التي نعمل بها، يضاف إلى ذلك رفع ميزتنا التنافسية في السوق، مما سيكون له بالغ الأثر في تعزيز ثقة عملائنا في قدرتنا على تلبية احتياجاتهم المتنوعة على نحو أمثل. كما يعد هذا الإنجاز اعترافا بأن الجهود المبذولة من القوى العاملة في الشركة قد تجاوزت التوقعات، في سبيل الارتقاء بأداء الشركة وزيادة المحتوى المحلي بما يتوافق مع التزامنا بالإسهام في رؤية المملكة 2030».
شهادة CMMI
- من أرقى الشهادات العالمية في صناعة البرمجيات
- تعد معيارا لقدرة الشركات على تطوير برامجها
- تضمن إنجاز العمل في الوقت المحدد بأقل تكلفة
- تضم 5 مستويات، ويُعد المستوى الخامس أعلاها
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