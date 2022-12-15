شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: الوصول لـ30 مليون سائح أحد أهم المهام الموكلة لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنه منذ توليه مهام منصبه وهو يعمل على عدد من المهام وتحديد الأولويات ولعل أهمها هى الوصول لـ 30 مليون سائح يزورون مصر كل عام.

أضاف، خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة أن تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كانت هى الوصول لتحقيق 30 مليار دولار من السياحة ضمن خطة 2030، وهو ما نعمل عليه حاليًا.

أشار إلى أنه تم تحديد 3 أولويات تقوم عليه الوزارة فيما يتعلق بقطاع السياحة المحور الأول وهو الطيران، ويوجد تنسيق مشترك مع وزارة الطيران المدنى بشكل دورى ومستمر لزيادة عدد الرحلات والمقاعد والطيران منخفض التكاليف، والمحور الثانى هو العمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر، أما المحور الثالث فيقوم على تحسين مناخ الاستثمار السياحى.

استكمل وزير السياحة والآثار بقوله إننا نحتاج فى مصر لزيادة عدد المقاعد المحجوزة على الطيران والرحلات لـ 3 أمثال التى يتم حجزها الآن، ونعمل على صناعة السياحة من أية ممارسات ضارة بها.

كما أشار الوزير إلى أن الوصول لـ30 مليون سائح سنويًا، يحتاج إلى زيادة معدل نمو الغرف السياحية في مصر 25% سنويًا لاستيعاب تلك الأعداد وبالتالى نعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات السياحية فى مصر، خاصة وأن الدولة انفقت الكثير ونجحت فى تأهيل البنية التحتية والطرق الإقليمية بما يسهم فى ربط الأماكن السياحية والأثرية ببعضها البعض.