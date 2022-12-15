شكرا لقرائتكم خبر استحواذ سعودي على واجهة الرياض والأوساط العقارية تعتبره معززًا للحراك العقاري في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذبت اتفاقية إدارة الممتلكات في مشروع واجهة الرياض، بين روشن "المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي"، وبين "كادن" أكثر من 400 شركة محلية وعالمية وعلامة تجارية لافتتاح مقراتها هناك، فضلًا عن تشغيل وإدارة للمساحة التي تمتد لـ 2 كيلو ونصف خلال الأعوام القادمة.

واستقبلت الأوساط العقارية باهتمام استحواذ "روشن" على "واجهة الرياض" التي تعد أحد أبرز وجهات التسوق والترفيه والأعمال، باعتباره معززاً للحراك العقاري والاقتصادي في المملكة، حيث نجحت المقرات العالمية التي افتتحت في المشروع مثل المقر الرئيس لـ "كي بي إم جي" في المملكة وأمازون ورايثيون وسامي بالإضافة إلى العلامات التجارية في منطقة التسوق منها أكبر متجر لهواوي في العالم "خارج الصين" وأكبر قاعات للسينما في المملكة مع فوكس من تقديم تجربة مميزة لأكثر من 10 مليون زائر سنوياً لواجهة الرياض وهو ما يساهم في رفع جودة الحياة في المملكة.

جدير بالذكر أن "كادن" استثمرت نمو وتفوق القطاع وقامت بخلق البيئات الجاذبة على أكثر من مساحات مليون متر مربع في مختلف المشاريع منها المكتبية والتجارية واللوجستية في ظل الدعم الذي يشهده القطاع من دعم حكومي وما تشهده المملكة من نمو مطرد على مختلف الأنشطة الاقتصادية والعقارية، ونجحت في خلق البيئة الجاذبة للمقرات المذكورة أعلاه.

من جانبه، علق المهندس محمد آل عثمان المدير العام لـ "كادن"، قائلًا: "التصميم المعماري ليس وسيلة التميز الوحيدة في المشاريع بل يضاف إلى ذلك القدرة على صناعة التجارب المتنوعة وتقديم الخدمات التي تجذب العملاء والزوار والسياح مما يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع النمو الاقتصادي والفرص التجارية".