شكرا لقرائتكم خبر عن 3.7 % زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس "النشــرة السنـويـة لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2021 ".

ومن أهم مؤشرات خريجي التعليم العالي 667,4 ألف خريج من التعليم العالي عام 2021 مقابل 643,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.7٪، و471.5 ألف خريج من الجامعات الحكومية عام2021 بنسبة 70,6٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 450.5 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4.6٪.

وقالت النشرة إن هناك 34 ألف خريج من الجامعات الخاصة 2021 بنسبة 5,1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 30.5 ألف خريج عام2020 بزيادة بلغت نسبتها 11,5٪، و 87,6 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2021 بنسبة13.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 93.2 ألف خريج عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 6.0٪.

وهناك 6.2 ألف خريجي الاكاديميات عام 2021 بنسبة 0.9٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 5,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7,1%، و68.2 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2021 بنسبة 10.2٪من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 63.8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 6.9٪.

201.2 ألف خريج في مجال الاعمال والإدارة والقانون بنسبة 30.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الانسانية بعدد 99.9 ألف خريج بنسبة 15.0٪ ثم مجال الصحة بعدد 96,7 ألف خريج بنسبة 14.5٪، كما بلغ أجمالي خريجي الوافدين 6904 خريج بنسبة 1.0٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

وبالنسبة للدرجات العلمية العليا فهناك 199.4 الف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية ( منهم 53.1 % للدبلوم ، 33.6% للماجستير ، 13.2% للدكتوراه ) مقابل 250.1 الف طالب عام 2020 ، و110.5 الف درجة علمية (دبــــلوم - ماجستير - دكتوراه ) ، حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021 مقابل 100.5 ألف درجة علمية عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 9.9 ٪.

وحقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصريـــة عام 2021 بعدد 46.9 ألف درجة علمية بنسبة 42.4 ٪، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بعدد 22.2 ألف درجة علمية بنسبة 20.1 ٪، ثم مجال الصحة بعدد 12.4 ألف درجة علمية بنسبة 11.2 %، بينما مجال الخدمات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 692 درجة علمية بنسبة 0.6٪من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021، وحققت جامعة جنوب الوادي المرتبــة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021 بعدد 13 ألف درجة علمية بنسبة 11.8 ٪، يليها جامعة أسيوط بعدد 9 آلاف درجة علمية بنسبة 8.1 ٪ ثم جامعة عين شمس بعدد 8.7 ألاف درجة علمية بنسبة 7.8 ٪، يليها جامعة المنصورة بعدد 8.3 آلاف درجة علمية بنسبة 7.5 ٪.

وبلغ إجمالي عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 2605 وافـــــداً عام 2021 مقابل 2425 وافدا عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7,4%.