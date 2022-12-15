شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة اليوم الخميس 15-12-2022 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الفضة عالميا ومحلياً هبوطا بتداولات اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر، إذ سجلت اونصة الفضة الفورية 23.03 دولار للأونصة، الأمر الذي انعكس على سعر الفضة في السوق المصري وفيما يلي تفاصيل أسعار الفضة..





أسعار الفضة في مصر اليوم:

سعر أونصة الفضة 568.756 جنيه.

جرام الفضة النقية عيار "999" سجل 18.25 جنيه.

جرام الفضة البريطانية عيار "958" سجل 17.50 جنيه.

جرام الفضة الإسترليني عيار "925" سجل 16.90 جنيه.

في سياق متصل، بلغ سعر العملات الفضة عيار 900 ما قيمت 16.44 جنيه وبلغ سعر المجوهرات الفضة عيار 800 ما قيمته 14.61 جنيه، كما سجل سعر جرا م عيار 880 قرابة 16.08 جنيه.

السوق المصري يشهد انتشارا كبيرا للفضة 800 والفضة 925، وكافة الأنواع الأخرى متاحة لكن ليس بحجم هذين النوعين، ولا يمكن معرفة مصنعية الفضية لأن كل تاجر وشركة تحدد مصنعية وفق تكاليف التشغيل لديها، وكافة الأسعار المرصودة في سياق هذه السطور غير مضاف عليها المصنعية.