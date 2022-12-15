شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 15413 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2674 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 18439 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 6356 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2896 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4268 نقطة.