شكرا لقرائتكم خبر عن حسام هيبة يتولى رئاسة الهيئة العامة للاستثمار.. والقرار الرسمى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول، أن حسام هيبة، العضو المنتدب لشركة بساطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن يصدر قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء خلال ساعات.

يذكر أن مجلس الوزراء سبق ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.

ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.