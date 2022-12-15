شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث فى سعر الذهب اليوم الخميس في السوق المصري، وسط تغيرات لحظية فى سعر الذهب، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 1700 جنيه الآن وقت صياغة هذه السطور، وفى الساعات القادمة قد تشهد الأسواق تغيرات مستمرة فى سعر الذهب اليوم.



عيار 18 سجل 1457 جنيها. أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 1457 جنيها. عيار 21 سجل 1700 جنيه. عيار 24 سجل 1947 جنيها. الجنيه الذهب 13600 جنيها.

ويترقب السوق العالمى للذهب إعلان الإنتاج الصناعى فى منطقة اليورو والإنتاج الصناعى الصينى وقرار الفائدة من بنك إنجلترا وكذلك قرار الفائدة من البنك المركزى الأوروبى وطلبات الإعانة الأمريكية اليوم الخميس 15 ديسمبر الجارى، ومن المقرر إعلان مبيعات التجزئة فى بريطانيا ومؤشر مديرى المشتريات فى ألمانيا ومؤشر مديرى المشتريات فى بريطانيا وأسعار المستهلكين فى منطقة اليورو يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.