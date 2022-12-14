هيئة النقل توقع مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل للسعوديين

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وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالا للجهود المبذولة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 بزيادة فرص التوظيف بما يسهم في خفض معدلات البطالة، حيث تهدف مبادرات التوطين في الهيئة العامة للنقل إلى دعم منشآت القطاع الخاص، وتطوير الكوادر الوطنية، ورفع مستوى مهارات العاملين؛ بما يضمن تطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، ودعم إصدار رخص القيادة، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى عدد من الحوافز التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تحفيز عمل السعوديين في المهن المستهدفة، وذلك لأهمية هذه المهن ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
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