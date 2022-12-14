«نساند» تفتتح مصنع الكيماويات الصناعية السعودية

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وسيسهم المصنع الجديد في تعزيز موقع المملكة كمصّدر للملينات الكيماوية الآمنة، التي تدخل بشكل كبير في العمليات التحويلية والتطبيقات البلاستيكية.ويمثل المشروع النوعي قيمة مضافة، إذ يعكس حرص سابك على دعم الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي وتمكين الصناعات الاستراتيجية عبر مبادرتها الوطنية «نساند».
ويعد مصنع الكيماويات الصناعية السعودية أول مصنع في السعودية يستخدم مادة «ثنائي إكسيل الهكسانول» (2EH) المصنعة في سابك، وذلك لإنتاج مادة «ديوكتيل تيرفثالات» (DOTP) التي تعد مكونا أساسيا في صناعة الملينات البلاستيكية المستخدمة بشكل واسع في المجالات الاستهلاكية والمنتجات الطبية والأرضيات ومنتجات رعاية الأطفال والألعاب.
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