2.7 مليار لتوريد وتركيب 60 ألف معدة ذكية بشبكة توزيع الكهرباء

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ووقع العقود من جانب الشركة السعودية للكهرباء، الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد القنون، فيما مثل فرع شركة تشاينا اليكترك باور إكويبمنت آند تكنولوجي كومباني لمتد الرئيس التنفيذي للشركة الصينية ليانغ تيشنغ جونغ، وعن شركة الجهاز السعودية المهندس سامي العنقري، وذلك ضمن أعمال المؤتمر السعودي العاشر للشبكات الذكية.وأوضح القنون أن إبرام هذه العقود يأتي ضمن استراتيجية الشركة السعودية للكهرباء لأتمتة الشبكات الكهربائية وتطويرها بما يتوافق مع التحول الرقمي؛ الذي تشهده الشركة، ومساهمة لتقديم موثوقية عالية في الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين.
وتأتي هذه المشاريع لتحقيق رؤية المملكة 2030 وامتثالا لاستراتيجية منظومة الطاقة في التحول إلى الشبكات الذكية والتحول الرقمي، تحقيقا للوصول لمستهدفات القطاع في تطوير الشبكة الكهربائية في مجال التحول الرقمي نحو الشبكات الذكية وذلك من خلال تنفيذ مشاريع أتمتة الشبكات الكهربائية لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمة الكهربائية المقدمة.
وبين القنون أن المشروع الأول الذي تبلغ قيمته نحو 1.5 مليار ريال، مع الشركة الصينية للمقاولات State Grid Corporation Of China (SGCC)، لتوريد وتركيب أكثر من 33 ألف معدة ذكية للشبكة الكهربائية في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، فيما بلغت قيمة المشروع الثاني مع شركة الجهاز للمقاولات أكثر من 1.2 مليار ريال؛ وذلك لتوريد وتركيب أكثر من 23.7 ألف معدة ذكية في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية.
وأكد القنون أن هذه المشاريع سيتبعها مشاريع أخرى تعمل الشركة على تنفيذها لبناء مستهدفات الشبكات الذكية.
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