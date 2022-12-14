شكرا لقرائتكم خبر توفير بنية تحتية لربط 500 مليون جهاز إنترنت أشياء بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وصلت نسبة تغطية النطاق العريض إلى 99% من المناطق المأهولة بالسكان في المملكة، وبمتوسط سرعة تجاوز 369 ميجابت في الثانية، ارتفعت نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 168% بنهاية الربع الثالث من 2022، وبنسبة نمو تجاوزت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا لمحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السعودي العاشر للشبكات الذكية.

وأوضح أن الهيئة تدعم تطبيقات التقنيات الناشئة مثل الشبكات الذكية، وذلك عبر نشر شبكة تقنية NB-IoT في المملكة من خلال أكثر من 20 ألف برج يدعم هذه التقنية بنسبة تغطية تجاوزت 95% من المناطق الحضرية، حيث تتيح إمكانية ربط أكثر من 500 مليون جهاز إنترنت أشياء على مستوى المملكة، مما أسهم في زيادة الاشتراكات فيه عبر شبكات الاتصالات المتنقلة (M2M) لتصل إلى أكثر من 11 مليون اشتراك وبنسبة نمو بأكثر من 720% مقارنة بـ 2019، مشيرا إلى دور الهيئة التكاملي مع القطاعات الحكومية الأخرى وأهميته في عدد من المشاريع الوطنية المختلفة، والتي يعد من أبرزها مساهمتها في مشروع عدادات الكهرباء الذكية، حيث أدى هذا العمل التكاملي إلى إنجاحه من خلال تركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي كأكبر مشروع في المنطقة.

وذكر أن الهيئة لا تزال تقدم المزيد من الجهود لتهيئة البيئة التنظيمية المحفزة لتبني التقنيات الناشئة، حيث تم إطلاق استراتيجية تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة (BOOST) في 2020 بمستهدفات طموحة لسد الفجوات الرئيسة المحددة بناء على دراسات مسحية مستفيضة لجانبي العرض والطلب في السوق، حيث ركزت في تحقيق ذلك على محاور التنظيم والتمكين والتوعية، للاهتمام بتنظيم القطاع وتمكينه عبر إطلاق 16 مبادرة تنظيمية أبرزها إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، والتي تهدف لتعزيز تموضع نماذج الأعمال المبتكرة والواعدة التي تعتمد على تقنيات ناشئة مثل إنترنت الأشياء وسلسلة الكتل والواقع الافتراضي والمعزز والحوسبة السحابية، بجانب العمل على أكثر من 33 مبادرة تمكينية، مثل مبادرة دعم إدراج الشركات التقنية المحلية في السوق المالية، حيث تم عمل عدد من الورش التوعوية بالشراكة مع تداول أسهمت بإدراج 9 شركات تقنية معلومات جديدة، بنسبة نمو تصل إلى 400% مقارنة بالعام الماضي 2021، إضافة إلى تحفيز سوق الحوسبة السحابية، حيث وصل عدد الجهات المسجلة لدى الهيئة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية 31 جهة بزيادة 3 أضعاف عن العام الماضي منها 3 شركات حوسبة عالمية (hyperscalers).