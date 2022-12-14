إمهال محلات بيع الغاز 12 شهرا لإكمال متطلبات اللائحة المحدثة

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وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أنها وضعت خطة تصحيحية لـ12 شهرا، تبدأ من 15/ 5/ 1444 وتنتهي في 15/ 5/ 1445، مقسمة على 3 مراحل، هي: (مرحلة الاشتراطات الإلزامية بعد 8 أشهر، ومرحلة الاشتراطات الإلزامية بعد 10 أشهر، ومرحلة الاشتراطات الإلزامية بعد 12 شهرا)، حاثة المستثمرين من أصحاب محلات بيع الغاز على إكمال جميع المتطلبات، إذ سيتم العمل باللائحة المحدثة بعد انتهاء المهلة.كشفت الوزارة في وقت سابق عددا من الاشتراطات المندرجة في اللائحة المحدثة، منها ما يتعلق بالأمن والسلامة، وأخرى تتعلق بالأمور التجارية، إذ شملت اللائحة وضع لوحة توضح أسعار أسطوانات الغاز بأنواعها وأحجامها، ولوحة خارجية للمحل حسب اشتراطات اللوحات التجارية، إضافة إلى السماح ببيع الأسطوانات في مكائن بيع ذاتية الخدمة، أو في أقفاص في الساحات الخارجية ضمن منطقة مخصصة لهذا النشاط في الأسواق المركزية.
وتضمنت اللائحة اشتراطات تتعلق بالمحل والتجهيزات والتشغيل، يتم خلالها مراعاة منطقة الاستقبال واشتراطات الأمان في التعامل مع الأسطوانات، وذلك خلال وضع الأسطوانات بشكل رأسي وصماماتها للأعلى، مع تحديد أماكن الأسطوانات الفارغة والمعبأة، ومراعاة عدم دحرجة وسحب الأسطوانة، مع توفير عربة صغيرة لنقل الأسطوانات.
وألزمت اللائحة أصحاب محلات بيع الغاز بضرورة نظافة أسطوانات الغاز المعدة للبيع، وعدم وجود طبقات من الأوساخ المتراكمة التي يصعب تنظيفها، وتظليل مكان تخزين أسطوانات الغاز (المعبأة) بواسطة مواد مقاوِمة للحريق.
متطلبات لائحة اشتراطات محلات بيع أسطوانات الغاز
- تمديد المهلة التصحيحية لـ12 شهرا
- المهلة السابقة تنتهي في 15/ 5/ 1444
- الهدف دعم المستثمرين في المجال، وتحسين الخدمة وتنظيمها
الخطة التصحيحية
تبدأ من 15/ 5/ 1444
تنتهي في 15/ 5/ 1445
مقسمة على 3 مراحل
- مرحلة الاشتراطات الإلزامية بعد 8 أشهر
- مرحلة الاشتراطات الإلزامية بعد 10 أشهر
- مرحلة الاشتراطات الإلزامية بعد 12 شهرا
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