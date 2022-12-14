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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز السعودي للاعتماد (SAAC) منح شهادات الاعتماد لمختبرات جودة المياه في منظومات إنتاج تحلية المياه بجدة والخبر والشعيبة ورأس الخير التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، طبقا للمواصفات القياسية (آيزو / آي إي سي 2017 : 17025)، بعد تحقيقها المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة العالمية.

وجاء منح الشهادات لهذه المختبرات نظير كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، وتوفر الإجراءات المعيارية لتحقيق الجودة القياسية وضمانها وفق أحدث المعدات والأساليب والمعايير المعتمدة، واتساقا مع جهود وتوجهات المؤسسة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية، وتوجهاتها الاستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بحصول منظوماتها الإنتاجية على أهم شهادات الالتزام والرخص التشغيلية المعتمد وفق أحدث المعايير.

وانطلاقا من اهتمامها البالغ بجودة المياه المنتجة، أولت المؤسسة تطوير مختبراتها بمستويات عالية من التخصصية والاحترافية، أهمية قصوى وعمدت إلى تعزيزها بالقدرات البشرية المتمكنة والتجهيزات والتقنيات المحترفة، وطرق وأساليب التحاليل والأنظمة المتقدمة والمعتمدة محليا وعالميا.