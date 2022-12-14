شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تنظم برنامجاً سياحياً للمشاركين فى مؤتمر اتحاد شركات السياحة المجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجاً سياحياً للمشاركين في المؤتمر السنوي لاتحاد شركات السياحة المجرية MUISZ، والذي استضافته مصر خلال الفترة من 6 وحتى 13 ديسمبر الجارى بحضور 47 شركة سياحة ومنظم رحلات من المجر.

وأوضحت نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة أن البرنامج السياحي تضمن زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، مشيرة إلى أن الوفد المكون من 47 شركة سياحة ومنظم رحلات من المجر قد زار منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

كما قام الوفد برحلة نيلية من أسوان إلى الأقصر تضمنت زيارة إلى معابد كوم أمبو وإدفو وإسنا بأسوان، بالإضافة إلى زيارة البر الغربي والبر الشرقي بالأقصر.

ورافق الوفد خلال الزيارة وائل منصور مدير وحدة أمريكا الشمالية بالهيئة، ونرمين حازم عضو بالإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة.

جدير بالذكر أن عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كان قد شارك في ورشة العمل التي تم تنظيمها على هامش استضافة مصر للمؤتمر السنوي لاتحاد شركات السياحة المجرية MUISZ، حيث استعرض أهم مناطق الجذب بالمقصد السياحي المصري ومقوماته وأنماطه ومنتجاته المتنوعة.