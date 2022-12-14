شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله فوزي رئيسا لمجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فوز المهندس فتح الله فوزي برئاسة الجمعية، وفؤاد حدرج نائبًا، وعلاء الزهيري أمينًا عام، والدكتور نجاد شعراوي أمين للصندوق، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وإعادة تشكيل هيئة المكتب لدورة 2022/2026.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز الدكتورة زينب الغزالي ومروان زنتوت وعمر بلبع، وعلاء سبع، ومحمد المصري بعضوية مجلس الإدارة، بينما عين كل من محمد أمين الحوت، وأحمد طيبة، وخالد حجازي، وداني شعيب أعضاء شرفيين للمجلس.