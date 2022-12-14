شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.5% بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات مصرية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 984.744 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 15378 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 2665 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 18384 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 6326 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4247 نقطة.