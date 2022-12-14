شكرا لقرائتكم خبر عن تجارية الجيزة: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التسعير العادل وتوافر السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام عن تشكيل غرفة عمليات بتجارية الجيزة لمتابعة مدى توافر السلع بالمحافظة ومتابعة الأسعار اليومية لكل السلع والمنتجات الغذائية مع التأكد من إعلان الأسعار والتسعير العادل مع التجار ومنتسبى الغرفة بالإضافة إلى إعداد تقارير يومية وأسبوعية عن حالة الأسواق ومعدلات الأسعار وشكلت غرفة العمليات من أعضاء الشعب التجارية والشئون الاقتصادية بالغرفة ويتم التواصل معها.

وأضاف رئيس تجارية الجيزة أن تشكيل غرفة العمليات يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية لمتابع عمليات التسعير العادل واعلان قوائم الاسعار ومراقبة كافة منافذ البيع .

وأشار ناصر إلى التواصل مع وزارة التموين ومحافظة الجيزة ومديرية التموين للعمل على حل مشاكل نقص السلع واتاحتها بشكل عاجل للمناطق المختلفة بالجيزة للتيسيرعن المواطنيين فى مختلف انحاء المحافظة .

وطالب رئيس تجارية الجيزة تجار الغرفة ومنتسبيها ومؤدى الخدمات مراعاة عدم زيادة الأسعار خلال تلك الفترة للمساهمة فى مساعدة المواطنيين على مواجهة حالة الغلاء والتضخم العالمى.