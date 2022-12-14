شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.05% بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 15309 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 2668 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 18391 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 6282 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 2878 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 4250 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 3596 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مصر بني سويف للأسمنت، راية القابضة للاستثمارات المالية، بي أي دي-البدر للبلاستيك، النصر للملابس والمنسوجات-كابو.

وأعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن تم تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.65 مليون سهم وثيقة بدلًا من 2.645 مليون وثيقة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، 45 ألف سهم، 83 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، والكابلات الكهربائية المصرية 300 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 70 ألف سهم، 735 ألف سهم، 248.3 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 35 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين، والكابلات الكهربائية المصرية، والدولية للأسمدة والكيماويات 160 ألف سهم، 350 ألف سهم، 936.9 ألف سهم، 99.5 ألف سهم، 909.1 ألف سهم، 2623 سهم، 248.3 مليون سهم، 350 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، 600 ألف سهم، 16.7 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 131.4 ألف سهم.

في سياق آخر قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محمد جلال رئيسًا لمجلس إدارة البنك (تنفيذي)، ومحمد محمد أبو السعود نائبًا لرئيس مجلس الإدارة (تنفيذي) لمدة 3 سنوات أو لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي أيهما أقرب.