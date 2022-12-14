شكرا لقرائتكم خبر عن ‏إنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز فى مصر تحت مظلة مبادرة "ابدأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة "ابدأ" ش.م.م والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أمس الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 عقد اتفاق مساهمين مع شركة Coperci" الإسبانية التابعة لمجموعة "Mondragon " العالمية - والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز لإنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز" في مصر، وذلك تحت مظلة مبادرة "ابدأ" وشعار "تطوير الصناعة المصرية".

والمصنع بطاقة انتاجية تُقدر ب 15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7.6 مليون دولار، والذي من المقرر افتتاحه خلال شهر إبريل من العام القادم 2023, و يأتي ذلك بالتعاون مع كلًا من شركة فريش إليكتريك"، ومجموعة شركات "العربي"، في إطار مثمر لتعزيز دور القطاع الخاص لتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر.

كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.