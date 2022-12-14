شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة اليوم الأربعاء فى مصر .. الجرام عيار 999 يسجل 18.68 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الفضة عالميا ومحلياً تسجيل ارتفاع بمستهل تداولات اليوم الأربعاء، إذ سجلت اونصة الفضة الفورية تحرك إلى 23.63 دولار للأونصة، الأمر الذي انعكس على أسعار الفضة في السوق المصري وفيما يلي تفاصيل أسعار الفضة.

أما عن وضع أسعار الفضة في مصر اليوم، فقد سجل سعر أونصة الفضة 582.239 جنيه بتداولات اليوم، كما سجل سعر جرام الفضة عيار 999 سعر 18.68 جنيه، وبلغ سعر جرام الفضة البريطانية 17.92 جنيه وبلغ سعر الفضة الإسترليني عيار 925 ما قيمته 17.30 جنيه.

في سياق متصل، بلغ سعر العملات الفضة عيار 900 ما قيمت 16.83 جنيه وبلغ سعر المجوهرات الفضة عيار 800 ما قيمته 14.69 جنيه، كما سجل سعر جرا م عيار 880 قرابة 16.46 جنيه.

السوق المصري يشهد انتشارا كبيرا للفضة 800 والفضة 925، وكافة الأنواع الأخرى متاحة لكن ليس بحجم هذين النوعين، ولا يمكن معرفة مصنعية الفضية لأن كل تاجر وشركة تحدد مصنعية وفق تكاليف التشغيل لديها، وكافة الأسعار المرصودة في سياق هذه السطور غير مضاف عليها المصنعية.