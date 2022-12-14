شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة والآثار: لدينا 30 مشروعا ضخما للتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، إن قطاع السياحة والآثار قطاعا واعدا في ظل اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ منظومة التحول الرقمي في مشروعات تخص هذا القطاع، مشيرا أن مصر تترقب خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة أعداد السائحين القادمين اليها لتصل قدرتها الاستيعابية إلى 30 مليون سائح مقارنة بـ15مليون سائح في الوقت الحالي.

ووصف شريف لقاء دوري في إطار سلسلة Meet The Government الذي تنظمه جمعية اتصال، قطاع السياحة بأنه قطاع حساس ويتأثر سلبا وإيجابا بالمتغيرات المحيطة علاوة على أنه قطاع بكر ويتعطش لدمج تكنولوجيا المعلومات في أغلب مشروعاته القائمة وهو ما دفع الدولة المصرية إلى وضع القطاع في أولوياتها ووفقا للاستراتيجية الطموحة للوزارة والتي ترتكز على عدة محاور تبدأ بتحسين تجربة السائح، مرورا بضرورة العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائح وشركاء القطاع من خلال ميكنة الخدمات وتحسين زمن تقديم الخدمة، العمل على زيادة القدرة التنافسية لمصر كمقصد سياحي.

وقدر مساعد وزير السياحة عدد المشروعات التي تتبناها وزارة السياحة والآثار فيما يخص مشروعات التحول الرقمي بأنها تصل إلى 30 مشروعا منها مشروعات خاصة بالبنية التحتية والتي تشمل توحيد نطاق البريد الإلكتروني، رفع سرعة الإنترنت بالفنادق ، مشروع إنترنت المواقع الاثرية والمتاحف، ربط المكاتب الداخلية.

أما المحور الثاني فيرتكز على التحول الرقمي والإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال عدة ركائز أساسية تتضمن تفعيل وحدات التحول الرقمي، ورقمنة المستندات بمرحليتها الأولى والثانية.

ويرتكز المحور الثالث للاستراتيجية على الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات ويتم ذلك من خلال مشروع نظام المعلومات المركزي بالمجلس الأعلى للآثار، مشروع أتمتة نظم التذاكر والبوابات بالمواقع الآثرية والمتاحف، نسب الاشغال الفندقي، منظومة مركز تتبع حركة المركبات السياحية، مشروع التذاكر الإلكترونية وتصاريح الزيارة السنوية، منظومة خدمات المجلس الأعلى للآثار بالمواقع الآثرية والمتاحف، ميكنة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.

المحور الرابع الذي يرتكز على البوابات الإلكترونية والمواقع وتشمل البوابة الرسمية للسياحة في مصر، المتحف القومي للحضارة المصرية، المتحف القومي بالتحرير، البوابة الترويجية.

ودعا شريف، الشركات المصرية والشركات الناشئة بالتقدم للمشروعات المطروحة في هذا الصدد للوزارة أو من خلال مشروعات جديدة ابتكارية قد تساهم في تنشيط السياحة وتسهيل حركة السياح في مصر، مشيرا أن الميزانية المخصصة لمشروعات التحول الرقمي في مصر ميزانية كبيرة تأتي من عدة جهات أبرزها وزارة السياحة والآثار ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي.