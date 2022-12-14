شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: زيارة المتحف المصرى الكبير ستكون من أهم التجارب المتحفية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل أحمد عيسى الاجتماع بالترحيب بالحضور، وبمحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والذي سيتم دعوته للمشاركة في اجتماع المجلس بصفة منتظمة للاستفادة من خبراته الواسعة في مجال البنوك والتمويل والتنمية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطاب الوارد من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، للوزير أحمد عيسي، والذي أعرب خلاله عن خالض الشكر والامتنان على خطاب الشكر الذي أرسله إليه الوزير نيابة عن أعضاء مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، موجهاً خالص التحية لوزير السياحة والآثار والسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين، وكل من شرف بالعمل معهم على مدار سنوات والذين ساهموا من خلال عشقهم لوطنهم الغالي مصر وبما لديهم من رؤي مستنيرة وخبرات متنوعة في إثراء مناقشات المجلس وشاركوا بفاعلية في اتخاذ القرارات الهامة بما يساهم في تقدم الأعمال بهذا الصرح الثقافي السياحي الفريد والذي أوشك على الانتهاء ليكون إضافة فارقة للسياحة المصرية وهدية مصر للعالم أجمع، معرباً عن ثقته من عدم توانيهم عن تقديم المزيد من العطاء وتعظيم مخرجات المجلس، متمنياً للوزير ولجميع أعضاء المجلس النجاح والتوفيق في كافة المهام، ومزيد من الإنجازات في ملفي السياحة والآثار.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، عرضاً تقديمياً استعرض خلاله آخر مستجدات الأعمال بمشروع المتحف والمنطقة المحيطة به، كما قام الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف بعرض المستجدات الخاصة بالأعمال الأثرية بالمتحف، حيث تم عرض الأعمال المنتهية بنسبة ١٠٠%، وكذلك الأعمال الجاري تنفيذها، وتم عرض صور لذلك من المتحف.

كما تطرق الاجتماع لإطلاع المجلس على آخر مستجدات الأعمال بمنطقة تشغيل خدمات الزائرين بالمتحف، حيث قام ممثلي تحالف حسن علام الفائز بتشغيل الخدمات بإطلاع المجلس على آخر المستجدات في هذا الشأن.

وأشار أحمد عيسى إلى أهمية العمل على إثراء تجربة الزائر بالمتحف هذا الصرح العظيم الذي ينتظر الجميع افتتاحه، لافتاً إلى أن التجربة به ستكون من أهم التجارب المتحفية في العالم.

كما تم استعراض أبرز مستجدات الفعاليات التي يتم تنظيمها بالمتحف.

وتم توجيه الدعوة لأعضاء مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير لعقد اجتماع المجلس القادم في مقر المتحف، ويتم على هامش ذلك تنظيم جولة لهم بالمتحف للتعرف على مستجدات الأعمال بالمتحف على أرض الواقع.

كما تم مناقشة مقترح مشاركة التجربة الجديدة والناجحة بالمتحف لتقنية الهولولانس مع بعض المتاحف الأثرية الأخرى التابعة للمجلس الأعلى للآثار وبحث إمكانية تنفيذها بها بالتعاون مع الشركة المنفذة لها ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم خلال الاجتماع عرض والموافقة على اعتماد موازنة المتحف للعام المالي القادم 2023/2024.