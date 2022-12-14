شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يلتقى مدير عام العلاقات الدولية بوزارة السياحة السعودية لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش الدورة الـ (25) لاجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة، التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مع مدير عام العلاقات الدولية في وزارة السياحة السعودية المهندس سلطان بن محمد المسلّم.

وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال السياحي، من خلال تفعيل عدد من المبادرات السياحية من بينها مبادرة التعليم والتدريب السياحي، وتنمية وتطوير الأنشطة السياحية وبرامج التسويق المشترك.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي أيضاً سعادة نائب رئيس الهيئة السعودية للبحر الأحمر للتحول الرقمي خالد بن فهد الثنيان، وسعادة مستشار العلاقات الدولية عبد العزيز بن صالح الغريّب، ومستشار رئيس هيئة البحر الأحمر أيمن إبراهيم الإبراهيم، بينما مثّل وزارة السياحة والآثار المصرية نائب الوزير لشئون السياحة غادة شلبي، ومساعد الوزير للشئون الفنية يمنى البحار.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارتين لتفعيل الشراكات الثنائية وتعزير التعاون الإقليمي في ملفات مختلفة ستسهم في تنمية القطاع السياحي بالبلدين.