سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-12-2022 أمام الجنيه المصرى

بينما سجل سعره فى بنك الإسكندرية 24.63 جنيه للشراء 24.68 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 24.59 جنيه للشراء، 24.67 جنيه للبيع.

القاهرة - سامية سيد - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 24.57 للشراء و24.62 جنيه للبيع.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية