"الضرائب" تحذر من استخدام شعارها للترويج للمؤتمرات الخاصة بالفاتورة الإلكترونية

القاهرة - سامية سيد - حذرت "مصلحة الضرائب المصرية " الشركات والمراكز والمكاتب أو أى جهات خارجية عدم استخدام اسم وزير المالية، أو اسم رئيس مصلحة الضرائب، أو اسم مصلحة الضرائب المصرية أو شعارها فى الترويج لعقد ندوات توعية مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة فى عدة موضوعات ضريبية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني وغيرهم، مشددا على هذه الكيانات أن تتوقف عن ذلك فورا حيث أن المصلحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات التى تقوم بذلك، علما بأن "مصلحة الضرائب المصرية " غير مسئولة عن أي معلومات أو ندوات يتم تنظيمها من خلال أى مصادر لا تتبع مصلحة الضرائب المصرية.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية على إتخاذها كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتلك التعليمات التحذيرية أو ثبوت قيام البعض بإجراءات تنافي هذا الإتجاه لتقديم كافة سبل الدعم المجاني للممولين.

وأكد "بيان مصلحة الضرائب المصرية" على أن وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، ومراكز التدريب الضريبية بالمصلحة هم فقط من يمثلوا المصلحة فى تنظيم ندوات توعية ضريبية "مجانية " سواء أونلاين أو بالحضور الفعلى فى كافة الموضوعات، وذلك من خلال نخبة متخصصة من العاملين بها، والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى فنى وتقنى، لافتًا الى أنه يتم الإعلان عن تلك الندوات بصورة يومية من خلال الصفحات الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية على مواقع التواصل الإجتماعى وللتأكد من مدى مصداقية أى إعلانات عن ندوات من جهات لا تمثل المصلحة يتم التواصل من خلال الخط الساخن (16395) ويمكنكم متابعة المصلحة من خلال الروابط التالية.