شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور يشن حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز مدينة العبور، حملة أمنية، لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بشوارع المدينة.وقال المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وازالة اشغالات وتعديات وتصحيح اوضاع المخالفات تحت اشراف لجنة الغلق والازالة وادارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن الحملة أسفرت عن، تنفيذ ازاله حوائط مخالفة بالردود وتنفيذ الاسوار مخالفة للاشتراطات بالقطعة(٩) بلوك(١٨٠٢٦) بالحي التاسع.

كما تم تنفيذ ازاله تقفيل مخالفة بالردود وازالة برجولة خشبية مخالفة بالردود الجانبي بالقطعة(١٠) بلوك(١٨٠٢٦) بالحي التاسع.

وأوضح أنه تم تنفيذ ازاله صب المنور سقف خرساني وضمه لمحل يعمل كصالون حلاقه بالقطعة رقم(٦)بلوك(١٦٠٧٩) بمركز خدمات الحي الخامس.

وأكد أنه تم التحفظ علي الادوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.