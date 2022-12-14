شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصدرين: الدولة لديها هدف واضح لزيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، عن اقتراب الجمعية من الانتهاء من صياغة وثيقة تحمل رؤية كاملة للقطاع التصديرى لزيادة الصادرات، وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار صادرات، بمشاركة اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات شباب الأعمال، معلنًا عن الاقتراب من تدشين أكاديمية لتأهيل الأفراد والشركات المصدرة والعمل بقوة على التواجد فى الأسواق الدولية التى تمتلك مصر فيها ميزات نسبية سواء بالبعثات أو المعارض الخارجية.

وأضاف في تصريحات خاصة، ونسعى بقوة حاليًا لإنشاء أكاديمية للتصدير، وهى نوع من التطوير لبرنامج حاضنة التصدير التى كانت تقوم به الجمعية، بالاشتراك مع معهد التجارة الخارجية فى وزارة التجارة، ونستهدف تأهيل المعنين بعملية التصدير والشركات المصدرة، ولدينا برنامج قوى قام بتخريج العشرات من الأفراد والشركات وسنقوم بتوسيع البرنامج من خلال تمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، وقد نتوسع فى البرنامج ليتوسع على المستوى الأفريقى.

وتابع، الدولة لديها هدف لزيادة الصادرات ونحن فى القطاع التصديرى نسعى لوضع خطة لتحقيق هذا الهدف عبر التشاور مع كل منظمات الأعمال، وبالفعل نقترب من إطلاق وثيقة زيادة الصادرات التى تحدثت عنها مسبقًا، ورقم المائة مليار قابل للتحقيق فى مصر بل وقابل للزيادة ويمكن تحقيق هذا الرقم من 5 إلى 7 سنوات، هذا يعنى مضاعفة الصادرات 3 مرات والعوامل الخارجية مساعدة لنا حاليًا، وهناك فرصة لجذب المشترين للسوق المصرى فهناك طلب على السوق المصرى كمصدر محتمل وله دور أكبر.