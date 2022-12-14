شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مستندات للتصديق على محضر اجتماعات حملة الوثائق والسندات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 10 مستندات التصديق على محضر اجتماعات حملة الوثائق والسندات، وهي:

1- طلب موجه للهيئة العامة للرقابة المالية وموقع من الممثل القانوني للشركة.

2- مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب.

3- نسخة طبق الأصل من دعوة اجتماع حملة الوثائق أو السندات التي تم إرسالها للهيئة ولحملة الأوراق المالية ومراقبي الحسابات والشركات المصدرة.

4- ما يفيد إرسال الدعوات قبل الاجتماع بـ21 يومًا.

5- تفويضات إن وجدت.

6- كشف حضور "حملة الوثائق/ السندات.

7- محضر اجتماع حملة الوثائق/ السندات على مطبوعات الشركة موقعًا من رئيس الاجتماع وأمين السر وفارزي الأصوات ومراقبي الحسابات، وعدد من الصور المطلوب اعتمادها على أن تكون موقعة من الممثل القانوني.

8- إقرار رئيس الاجتماع بمسئوليته عن صحة ما ورد بالمحضر من تسجيل لوقائع الاجتماع، وبصحة الحضور، وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع.

9- إقرار رئيس الاجتماع بمسئوليته عن صحة ما ورد بالمحضر من تسجيل لوقائع الاجتماع، وبصحة الحضور، وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع.

10- إيصال سداد مقابل الخدمة.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في تطوير الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.