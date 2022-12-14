شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق رقم قياسى لتوصيل الغاز للمنازل..أهم المعلومات عن صناعة الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الغاز الطبيعي أحد أهم الموارد الطبيعية ومصارد الطاقة التى تعاظم الاهتمام بها على مستوى العالم كوقود نظيف يلبى الاحتياجات المتزايدة من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم فى الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن بين منظومة الطاقة والتنمية والبيئة وفيما يلى أهم المعلومات عن صناعة الغاز الطبيعى وأهم ما تم تحقيقه من مشروعات وكانت كالتالى..

1- تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستمثارات تقدر بـ 21 مليار دولار خلال 7 سنوات .

2-وصول إنتاج مصر إلى 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

3-كان الاكتشاف حقل ظهر العملاق ووضعه على الإنتاج في زمن قياسي حطم كافة المعدلات العالمية وكان له أثرا كبيرا في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج،ويعد حقل ظهر دليلا واضحا على ان منطقة بحر المتوسط لازالت تذخر بالعديد من الثروات.

4- تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل حيث تم زيادة معدلات التوصيل إلى حوالي 1.2 مليون عميل خلال 2021 - 2022 مع إعطاء الأولوية للقرى والمدن التي لم يصلها الغاز الطبيعى من قبل ليصل إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها 14 مليون وحدة.

5- التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتصل ل 477 ألف سيارة.

6-زيادة عدد مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود إلى 126 مركزا وكذلك عدد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 862 محطة على مستوى الجمهورية .

7-تنفيذ مشورعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير ورفع الطاقات الاستعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي.

8-نجاح الدولة المصرية في إنشاء منتدي غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في وقت قياسي وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية مما يعد بدوره إنجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة لتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.

9- التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات على رأس أولويات قطاع البترول، حيث بادر القطاع بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات كوود منخفض الانبعاثات وصديق البيئة فضلا عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في اتسخادم الهيدروجين الأخضر في مصر.