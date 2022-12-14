شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن المرحلة الرابعة من الخريطة الاليكترونية للاستثمار الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الرابعة من الخريطة الاليكترونية للاستثمار الصناعى، وذلك في إطار حزمة متكاملة وشاملة من التدابير والتيسيرات التي أقرتها هيئة التنمية الصناعية لدفع عجلة الاستثمار الصناعى وتلبية الطلبات المتزايدة على الأراض الصناعية، وذلك لدعم نمو الصادرات وتعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية ، وفيما يلي أبرز المعلومات عن المرحلة الرابعة.

- المرحلة تضم قطع اراضى مرفقة باجمالى 1051 فرصة استثمارية صناعية جديدة.

-اتاحة مساحة تصل الى 2 مليون م2 موزعة على 11 محافظة على مستوى الجمهورية.

- تقديم عدد من التيسيرات الجديدة فى هذا الطرح أبرزها تخفيض كافة التكاليف المعيارية بنسبة 50% عن الطرح السابق

-إلغاء رسوم تقديم العروض نهائيًا وكذا إلغاء الضمان المالي

-تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل لتصبح نموذج مبسط لملامح المشروع

- تخصيص الأرض بنظام التمليك او حق الانتفاع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة للأرض

-تبسيط الاجراءات وتقليل التكاليف تيسيراً على المستثمرين .

-إتاحة معلومات تفصيلية للمستثمر حول " المقومات والموارد بالمنطقة من حيث شبكات الطرق والموانئ والمطارات المحيطة

وقال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم ايضا اعداد قائمة استرشادية (الأنشطة المستهدفة) لعدد 86 مشروع صناعي تم دراستهم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي.

مشيرًا إلى انه سيتاح أمام المستثمرين سحب الكراسات بدءًا من الخميس القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري وحتى 10 يناير 2023، على ان يستمر تلقى طلبات المستثمرين ممن سحبوا الكراسات حتى يوم 15 يناير 2023.