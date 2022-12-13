شكرا لقرائتكم خبر 1318 زيارة للمصانع لمتابعة الجودة خلال نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة لمراكز الخدمة الصناعية الشاملة وإدارة الالتزام 1318 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 382 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و336 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و279 في المنطقة الشرقية، فيما نفذت 81 زيارة على مصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 59 زيارة في منطقة عسير، و47 في منطقة المدينة المنورة بالإضافة إلى 45 زيارة على مصانع منطقة جازان، و34 زيارة في منطقة نجران، و17 زيارة على المصانع في منطقة الجوف، إضافة إلى 16 زيارة في منطقة حائل، و14 في منطقة تبوك، فيما نفذت 6 زيارات في منطقة الباحة و زيارتين في منطقة الحدود الشمالية.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن زياراتها الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة وبما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه. يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة من الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

الزيارات الميدانية (نوفمبر 2022):

