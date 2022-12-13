شكرا لقرائتكم خبر «تداول السعودية» وسوق أبوظبي تحتفلان بإدراج أمريكانا للمطاعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية بإدراج شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي «أمريكانا للمطاعم»، حيث يعد إدراج الشركة في السوق الرئيسة أول عملية إدراج مزدوج ومتزامن في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

وقال المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية محمد الرميح «يسعدنا أن نرحب بشركة أمريكانا للمطاعم باعتبارها أول شركة مدرجة إدراجا مزدوجا ومتزامنا في تداول السعودية، حيث بادرت تداول السعودية بتطوير بنيتها التحتية وإتاحة خيار ربط الأسواق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي بدوره يسمح للمصدرين غير السعوديين بالوصول إلى مجموعة إضافية من مصادر رأس المال. تجسد هذه الخطوة التاريخية دليلا واضحا على مدى تطور السوق المالية السعودية وأهميتها الاستراتيجية كواحدة من أكبر الأسواق المالية الناشئة في العالم».

وأصدرت شركة أمريكانا للمطاعم 2.527 مليار سهم والتي تمثل نسبة 30% من رأسمالها، بسعر طرح قدره 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد في تداول السعودية.

وتعد شركة أمريكانا للمطاعم أحد أبرز مشغلي مطاعم الخدمة السريعة في العالم. وتدير الشركة 12 محفظة متنوعة من العلامات التجارية منها كنتاكي، بيتزا هت، هارديز، وكرسبي كريم، وأكثر من 2,050 مطعما في 12 سوقا لخدمة أكثر من 270 مليون شخص عبر قنواتها المتعددة.

ويأتي هذا الإدراج المزدوج والمتزامن في أعقاب التحسينات المتعددة التي أجرتها مجموعة تداول السعودية خلال الأعوام السابقة، بهدف تسهيل وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى السوق المالية السعودية. وأسهمت التحسينات الأخيرة التي تم تنفيذها على البنية التحتية لخدمات ما بعد التداول في تمكين تحويل الأسهم بين شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» وسوق أبوظبي للأوراق المالية بكل سهولة.

وتلتزم تداول السعودية بالعمل جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية لتحسين الإجراءات وتبسيط المتطلبات للشركات التي تتطلع إلى الإدراج في تداول السعودية، وذلك تماشيا مع رؤية 2030 لبرنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، وكجزء من رؤية تداول السعودية للارتقاء بمكانتها كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين والمصدرين محليا وإقليميا ودوليا.