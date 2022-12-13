روشن تستحوذ على مناطق التسوق والأعمال لواجهة الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذت شركة روشن، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على مناطق التسوق والأعمال والترفيه التابعة لواجهة الرياض، التي تقع بالقرب من مشروع «سدرة»، ويعد شراء المساحات التجارية والتجزئة من واجهة الرياض أحدث خطوة لروشن في رحلتها، لتصبح أكبر مطور عقاري متعدد الأصول في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر «يأتي هذا التعاون حاملا فرصا كبيرة وهائلة، فبصفتنا مطورا عقاريا وطنيا يتمتع برؤية ممتدة وطويلة الأجل، تتجلى لنا فرص فريدة من خلال دمج العقارات التجارية وعقارات التجزئة عالمية المستوى في واجهة الرياض، مع مجتمع (سدرة) السكني، الذي سيضمن للمقيمين الوصول والاستمتاع بوسائل الترفيه، والاستفادة من العروض الترويجية الحصرية، وبرامج الولاء».

ولضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمستأجرين والزوار في واجهة الرياض، أبرمت روشن اتفاقية لإدارة الممتلكات مع المطور والمشغل الرئيس لواجهة الرياض، حيث افتتح واجهة الرياض عام 2019، وأصبح نقطة جذب رئيسة في مشهد قطاع التجارة والتجزئة في الرياض منذ ذلك الحين.

وتعد منطقة التسوق في واجهة الرياض مركزا تجاريا متعدد الاستخدامات، وتبلغ مساحتها حوالي 80 ألف م2، وتضم مجموعة متنوعة من المستأجرين، وتستقبل المنطقة أكثر من 10 ملايين زائر سنويا.

كما تضم الواجهة منطقة الأعمال، وهي عبارة عن منطقة مسوّرة مخصصة للشركات والأعمال، وتبلغ مساحتها حوالي 80 ألف م2، تضم مجموعة من المستأجرين المتميزين.

وتقع منطقة الأعمال بجوار منطقة التسوق، وتتميز بمساحات عمل نموذجية عالمية المستوى، كما تضم متنزهات ومساحات خضراء بطول 1 كلم، وممرات للمشاة، ومرافق عصرية وحديثة الطراز، مثل: مركز للياقة البدنية وفندق 4 نجوم وقاعات للمؤتمرات وغرف اجتماعات وحضانة أكاديمية واجهة الرياض.

وتتكامل المرافق والمراكز متعددة الاستخدامات التابعة لواجهة الرياض، مع جهود روشن الساعية إلى تقديم مجموعة متنوعة من وسائل الترفيه لسكان حي سدرة المجاور لواجهة الرياض، الذي سيضيف 30 ألف منزل جديد إلى السوق عند اكتمال مراحل تطويره الثمانية، ويقدم المشروع لسكانه مجموعة فريدة من المميزات، بما في ذلك التصميم الذي يمزج طراز العمارة السلمانية مع أحدث التقنيات، وشبكة من المساحات الخضراء والمفتوحة، وبيئة معيشية مع شوارع صديقة للمشاة، وأطر عمل طويلة الأجل للصيانة والإدارة، وإمكانية الوصول إلى مجموعة من المرافق الصحية والتعليمية والترفيهية والرياضية والبيع بالتجزئة.

ومن المقرر أن ينتقل السكان إلى منازلهم الجديدة في المرحلة الأولى من «سدرة» خلال الشهر الحالي، كما أطلقت روشن مبيعات المرحلة الثانية من مشروع سدرة، التي ستضيف أكثر من 2100 منزل جديد إلى المشروع، على مساحة تمتد إلى 3.6 كلم2.

وتعد روشن شركة تطوير عقاري وطنية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، تعمل على تعزيز جودة حياة المواطنين، من خلال تطوير أحياء سكنية بمعايير عالية الجودة، تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي، كما تدعم جهود الحكومة في زيادة نسبة تملك الوحدات السكنية، حيث تعمل على توسيع نشاطها من خلال إنشاء مجمعات سكنية على مساحة تزيد على 200 مليون م2، إضافة إلى ذلك تعمل روشن كمطور عقاري ومشغل رئيس في مجموعة واسعة من فئات الأصول، ويستفاد من الأراضي بنظام حق الانتفاع، بما في ذلك المرافق السكنية ومنافذ البيع بالتجزئة والمرافق التجارية ومرافق الضيافة والمرافق العامة.

منطقة التسوق







مركز تجاري متعدد الاستخدامات



مساحتها 80 ألف م2



تضم مجموعة متنوعة من المستأجرين



تستقبل 10 ملايين زائر سنويا



منطقة الأعمال