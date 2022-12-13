شكرا لقرائتكم خبر 60 متحدثا وخبيرا في مؤتمر تقنيات البناء 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، اليوم، مؤتمر تقنيات البناء 2022 الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وسيتضمن الحدث مشاركة أكثر من 60 متحدثا خبيرا يمثلون مؤسسات رائدة على مستوى العالم ليناقشوا العديد من الموضوعات، من بينها ممارسات الصناعة المتغيرة كالتحول الرقمي، والتوائم الرقمية، والبناء الافتراضي، وأساليب البناء الحديثة، والميتافيرس، وطرق إزالة الكربون من البيئة المبنية، ونظام المعلومات الجغرافية، وأتمتة التصميم وغيره، كما ستعرض عدة تجارب حقيقية منفذة لأكثر من 10 تخصصات رقمية بداية من إنترنت الأشياء، وصولا إلى التعلم الآلي وميتافيرس.

ويشارك في الحدث أكثر من 500 رائد محلي وعالمي في مجال الهندسة والبناء بأفكارهم وآرائهم، مقدمين حلولا رقمية من شأنها المساعدة في عمليات تصميم وبناء وتشغيل العديد من المشاريع المحلية والعالمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة مع التركيز على تحسين عملية الاستدامة.

ويصاحب حفل الافتتاح توزيع جوائز التميز في قطاع المقاولات التي تعد واحدة من المبادرات التي أطلقتها الهيئة السعودية للمقاولين بهدف تكريم أفضل ممارسات الابتكار ونماذج التميز في قطاع المقاولات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر، أن هذا الحدث يشكل جسرا معرفيا يربط بين الخبراء والمهتمين ويسهم في إحداث أثر إيجابي مهم في القطاع، مؤكدا سعي الهيئة المستمر في دعم القطاع والعاملين فيه من خلال العديد من المبادرات، ومنها تكريم المتميزين وتشجيعهم على مواصلة الإبداع والابتكار في شتى المجالات ذات الصلة بقطاع المقاولات.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تهدف إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتحديات والأزمات التي تواجه المقاولين بشكل عام، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع.

مؤتمر تقنيات البناء 2022

مشاركة:







60 متحدثا خبيرا



500 رائد محلي وعالميالموضوعات:



الموضوعات :





التحول الرقمي



التوائم الرقمية



البناء الافتراضي



أساليب البناء الحديثة



الميتافيرس



طرق إزالة الكربون من البيئة المبنية



نظام المعلومات الجغرافية



أتمتة التصميم



يصاحب المؤتمر: