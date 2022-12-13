مؤتمر المراجعين الداخليين يناقش دعم المنظومة الرقابية لقطاع الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للمراجعة الداخلية تحت شعار «لنحدث الأثر» بقاعة الفورسيزون بالرياض على مدار يومين، برعاية الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة الصناعات الأساسية «سابك» وشركة الاتصالات السعودية «stc».

وسيناقش المتحدثون خلال جلسات المؤتمر أبرز تحديات المرحلة الحالية في ظل المتغيرات المتسارعة والتحول في مجال الاقتصاد وتطور التكنولوجيا والتحديثات في الأنظمة والتشريعات جنبا إلى جنب مع الأزمات التي يعيشها العالم اليوم، وبحث سبل دعم المنظومة الرقابية لقطاع الأعمال، لإحداث الأثر من خلال إضافة القيمة لدعم خطط التطور والنجاح لقطاع الأعمال وفق أفضل الممارسات المهنية.

ويعد المؤتمر الذي يرعاه رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري، التجمع الأول والأكبر للمراجعين الداخليين في المملكة في نسخته التاسعة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين وإدارته التنفيذية كضيف رئيس للمؤتمر، ومشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين.

ويفتتح رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين بينتو يبارا، بمشاركة المدير الرئيس التنفيذي للمعهد أنتوني بوجليس، أولى المواد العلمية للمؤتمر عبر عرض مرئي بعنوان «تطور الإطار الدولي للممارسات المهنية»، قبل أن يناقش المتحدثون المحليون والدوليون من خلال ست جلسات على مدار اليومين، التحديات الجديدة لبيئة الحوكمة والمخاطر والامتثال، إلى جانب دور الجهات التنظيمية في دعم إدارة المراجعة الداخلية وتهيئتها لمواكبة خطط التطور، على أن يكون ختام أعمال المؤتمر عبر عرض تقديمي بعنوان «مراجعين داخليين مؤهلين من خلال المعايير والشهادات المهنية» الذي تقدمه الدكتورة ليلي بي نائب الرئيس التنفيذي للمعايير المهنية والشهادات المهنية في المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.

ويرتكز المؤتمر إلى التفكير والتمكين والتبادل المعرفي، عبر الاستفادة من أفضل الخبرات حول العالم لرفع الكفاءة، وإضافة القيمة المهنية العالية لعالم الأعمال، وتوفير الأدوات اللازمة للمهنيين في المملكة، لتمكينهم من القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفق أعلى معايير الجودة، وبناء منصة احترافية شاملة لتبادل الخبرات المهنية العالمية من أجل نشر المعرفة وعقد شراكات متميزة وفاعلة.