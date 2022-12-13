أرامكو تعرض نظام المدينة الذكية المتكامل في مؤتمر الاعتمادية والصيانة بدبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس فعاليات مؤتمر ومعرض الاعتمادية والصيانة 2022 الثالث، الذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022 في دبي، برعاية ومشاركة أرامكو السعودية.

واستعرضت أرامكو خلال فعاليات المؤتمر «نظام المدينة الذكية المتكامل» الذي يهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، والسلامة والأمن والاستدامة وجودة الحياة في مرافق أرامكو السعودية، من خلال الاستفادة من التقنية في مجالات عدة مثل الطاقة الذكية ومواقف السيارات الذكية والري الذكي ونظام المياه الذكية واكتشاف التسرب وارتفاع مستوى استهلاك المياه والطاقة غير المعروف لبعض المناطق، وكذلك الوقت المهدر للبحث عن مواقف للسيارات في المناطق الحيوية، إذ تعمل المدينة الذكية على أن تكون قادرة على دمج وتحليل البيانات وإعداد التقارير من خلال الاستفادة من إمكانات البيانات الضخمة، كما استعرضت نظام التبريد المركزي لتوفير المياه المبردة لمحطات تحويل الطاقة الحرارية المخصصة لمناطق معينة، ونظام تحلية المياه عن طريق التناضح العكسي، ونموذج تقييم الموثوقية المطور داخل مرافق الشركة على طريقة (RAM) لتقييم مستوى الموثوقية لمعمل تحلية المياه بالظهران.

وشملت الأنظمة التي استعرضتها أرامكو السعودية كذلك نظام «الدليل الشامل» الذي يستخدم لإرشاد وتوجيه جميع الإدارات التي تمارس الصيانة كإحدى مهماتها الأساس داخل الشركة، لتطبيق أفضل الممارسات في مجالي الصيانة والاعتمادية، وتحسين وتطوير مستوياتها. ويعد المؤتمر منصة لتبادل المعرفة، ويوفر رؤى نقدية لأفضل الممارسات والمنهجيات للتغلب على أوجه القصور في السعي لتحقيق التميز المستمر، ويجمع مديري الإدارات التنفيذيين ومديري الصيانة ورؤساء الأقسام وشركات التقنية، ومجموعة كبيرة من خبراء البيئة للعمل على تلبية الحاجة إلى ممارسات الصيانة والاعتمادية التي لها دور حيوي في أي نجاح صناعي يسهم في ضمان الاستدامة مع الربحية.