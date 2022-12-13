«أراسكو» تتفق مع «سار» على نقل 850 ألف طن حبوب لـ20 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عقدا مع شركة «أراسكو» لنقل الحبوب الخاصة بالشركة عبر شبكة قطار الشرق التي تتبع «سار»، وذلك من ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام إلى مصنع شركة «أراسكو» بمدينة الخرج لمدة 20 عاما.

وقع العقد عن شركة الخطوط الحديدية السعودية الرئيس التنفيذي الدكتور بشار المالك، فيما وقع عن شركة أراسكو الرئيس التنفيذي ناصر أبانمي، ويتضمن العقد قيام «سار» بنقل الحبوب التابعة لشركة أراسكو إلى مدينة الخرج بكميات إجمالية قدرها 850 ألف طن سنويا.

وأوضح المالك أن هذا التوقيع يعكس في حيثياته مستوى الشراكة الوطنية الداعمة لتطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيزه لمستهدفات كل من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، ومن جهة سعيه نحو توفير مقومات الدعم الأساسية التي يتطلبها الأمن الغذائي، مؤكدا أن هذا التعاقد سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية في المملكة، مما يخدم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء علاوة على إسهامها في رفع درجة تصنيف المملكة على مؤشر الأداء اللوجستي.

وبين المالك أن العقد المبرم سيعمل على إزاحة أكثر من 30,000 شاحنة عن الطريق، بما يسهم في تعزيز معدلات السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، فضلا عن دوره في تحقيق مصادر إيرادات جديدة لشركة سار.

يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية قد دشنت مطلع أكتوبر الماضي مشروع خط الربط الحديدي بين شبكة الشرق وشبكة الشمال، وكذلك مشروع شبكة الجبيل الداخلية، وهما المشروعان اللذان سيعملان على تحقيق الدعم اللوجستي الأمثل لربط الموانئ الصناعية والتجارية في مدينتي الدمام والجبيل بشبكة القطارات المحلية، بما يدعم تنافسية المنتج الوطني، ويضمن سرعة وصوله الفاعل لمختلف الوجهات التجارية المستهدفة محليا وعالميا.

اتفاقية لنقل الحبوب بالقطار

أطراف الاتفاقية

- شركة سار

- شركة أراسكو

وجهتا النقل

- ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام

- مصنع شركة أراسكو بمدينة الخرج

مدة الاتفاقية...................... 20 عاماإجمالي الكميات.... 850 ألف طن سنويا

المزايا

- إزاحة 30,000 شاحنة عن الطريق

- ضمان استمرارية الوصول إلى السلع المهمة

- توفير مقومات الدعم الأساسية التي يتطلبها الأمن الغذائي

- تقليل الانبعاثات الكربونية في المملكة

- تعزيز معدلات السلامة المرورية

- تحسين البنية التحتية للطرق

- تحقيق مصادر إيرادات جديدة لشركة سار