شكرا لقرائتكم خبر تدشين أول جهاز تنفس محلي الإنتاج يخدم وحدة العناية المركزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حضر وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ونائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، تدشين أول جهاز تنفس يخدم وحدة العناية المركزة محلي الإنتاج، وذلك بالشراكة بين شركة ميدترونيك العربية السعودية الرائدة في مجال التقنيات الصحية العالمية، وشركة الرواد للأنظمة التقنية، من خلال دعم وتمكين الشراكات من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وتهدف الشراكة إلى نقل التقدم التكنولوجي، والإسهام في دعم النظام الصحي المحلي لتمكين صناعة الأجهزة الطبية محليا في المملكة، إضافة إلى خلق عدد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص.

وتعمل الشراكة على إنتاج جيل متقدم من أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بالعناية المركزة محليا، حيث يعد جهاز (بيوريتين بينيت 980) أول جهاز تنفس محلي الصنع لاستخدام وحدة العناية المركزة والحالات الحرجة، كما يساعد هذا الجهاز المرضى على التنفس بشكل طبيعي من خلال تصميمه الآمن والذكي، الذي يوفر دعما وراحة لمرضى العناية المركزة ودرجة عالية من الأمان.

وتسهم الشراكة بين الشركتين في إنتاج 1200 جهاز سنويا، وبمعدل توطين يبلغ 46% خلال أقل من سنتين، مع إمكانية زيادة نسبة التوطين في المستقبل وتوفير فرص العمل المحلية.

ويأتي دور وزارة الاستثمار في دعم وتمكين الشراكات والعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الكفاءات المحلية والاقتصاد الوطني، وتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية وتذليل جميع التحديات، كما تهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة إقليمية وعالمية، لجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية في سلاسل إمداد السلع والخدمات في القطاعات التي تملك المملكة فيها ميزة تنافسية تؤهلها لأن تتبوأ مكانة متقدمة بين الأسواق العالمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جهاز (بيوريتين بينيت 980)







أول جهاز تنفس محلي الصنع لاستخدام وحدة العناية المركزة والحالات الحرجة



يساعد المرضى على التنفس بشكل طبيعي من خلال تصميمه الآمن والذكي



إنتاج 1200 جهاز سنويا



معدل التوطين 46% خلال أقل من سنتين



زيادة نسبة التوطين في المستقبل وتوفير فرص عمل محلية



شراكة بين





شركة ميدترونيك العربية السعودية



شركة الرواد للأنظمة التقنية



دعم وتمكين





وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية



هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية



الأهداف