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واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، لنحو 42 مشروعا تطويريا، بخطة تشمل أعمالا تطويرية في العديد من المنافذ، تحقق جميعها مستهدفات الهيئة نحو تطوير وتحسين المنافذ البرية ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية، وتعزيز الجانب الأمني، إضافة إلى تحسين خدمة العملاء كهدف جوهري وهام، والإسهام في زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة النقل عبر الحدود.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اختتمت مشاركتها في معرض الخمسة الكبار الذي أقيم في مدينة دبي بمشاركة كبرى الشركات العاملة في التقنيات الحديثة للبناء، يمثلون نحو 100 دولة من مختلف أنحاء العالم.واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، لنحو 42 مشروعا تطويريا، بخطة تشمل أعمالا تطويرية في العديد من المنافذ، تحقق جميعها مستهدفات الهيئة نحو تطوير وتحسين المنافذ البرية ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية، وتعزيز الجانب الأمني، إضافة إلى تحسين خدمة العملاء كهدف جوهري وهام، والإسهام في زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة النقل عبر الحدود.

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