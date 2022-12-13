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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك المركزي السعودي نظم لقاء لشركات التقنية المالية، حضره محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك، ونائب المحافظ للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر، ووكيل المحافظ للرقابة يزيد آل الشيخ، ووكيل المحافظ للتطوير والتقنية زياد اليوسف، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي 64 شركة تقنية مالية عاملة في المملكة. وتطرق المبارك خلال افتتاح الورشة، إلى أهمية توظيف التقنيات الجديدة وتسريع وتيرة نمو التقنية المالية، مما يعزز مركز المملكة كموطن رائد للتقنية المالية عالميا، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أهمية دور التقنية في تعزيز ورفع حجم النمو في القطاع المالي، وتعزيز المنتجات والخدمات المالية الرقمية، لافتا النظر إلى أهمية دور رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء وتنمية الوطن، ودور القطاع العام في تسخير جهودهم لتمكين وتطوير التقنية المالية. وأشار إلى أهمية دور التقنية في تعزيز ورفع حجم النمو في القطاع المالي، وتعزيز المنتجات والخدمات المالية الرقمية، لافتا النظر إلى أهمية دور رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء وتنمية الوطن، ودور القطاع العام في تسخير جهودهم لتمكين وتطوير التقنية المالية.

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