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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدينة سبارك أعلنت عن تعيين المهندس أحمد العيسى رئيسا تنفيذيا لشركة سبارك لمرافق الكهرباء والمياه، المملوكة بالكامل لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، وثالث شركة مرافق في المملكة تحصل على ترخيص كمزود معتمد للطاقة الكهربائية.

ويتولى العيسى منصبه الجديد اعتبارا من أمس، حيث سيعمل على تحقيق رؤية شركة سبارك لمرافق الكهرباء والمياه الرامية لأن تصبح شركة عالمية المستوى في مجال تشغيل مرافق الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى دفع عجلة نموها وتوسعها.

ويتمتع العيسى بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 عاما مع أرامكو السعودية. وقد شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أرامكو السعودية للطاقة (سابكو) حيث كان مسؤولا عن الإشراف على مبادرات الشركة في مجال التسويق التجاري، بالإضافة إلى توسيع محفظتها وحصتها في سوق الطاقة بالمملكة.

يحمل العيسى درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في الطاقة الكهربائية المستدامة من معهد جورجيا للتكنولوجيا.