شكرا لقرائتكم خبر وزارة البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة أكملت عملية الربط الآلي التكاملي مع هيئة المساحة الجيولوجية، لعرض البيانات المكانية كالخرائط الجـيولوجـية، وبيانات السدود، ومواقع التمعدنات، والوحدات الصـخرية، والتراكيب الجيولوجية ومنها الصدوع والقواطع، وأجهزة الرصـد المناخية والمطرية. جاء ذلك خلال لقاء حضره نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، والرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبدالله الشمراني، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة. وأشارت الوزارة إلى أن عملية الربط التكاملي مع هيئة المساحة الجيولوجية سيسهم في الاستفادة من قواعد المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وتزويد منظومة الوزارة بالمعلومات والخرائط الجيولوجية الأساسية. وأشارت الوزارة إلى أن عملية الربط التكاملي مع هيئة المساحة الجيولوجية سيسهم في الاستفادة من قواعد المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وتزويد منظومة الوزارة بالمعلومات والخرائط الجيولوجية الأساسية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.